范冰冰本是大陸一線女星，2018年因鬧出陰陽合約逃稅案，遭大陸官方重罰約新台幣40億元天價罰款，還成為劣跡藝人，打拚多年的演藝事業瞬間化為烏有。不過，她近期積極復出，還成為西班牙教課書的正面教材，被譽為「大陸片酬最高的演員」。

近日，有網友發現西班牙的教科書內頁，竟有范冰冰的身影，刊出的照片是范冰冰過去出席某電影節所拍的，頂著復古的髮髻，身穿充滿中國風的平口魚尾禮服，臉蛋和身材曲線都很漂亮，令人看得目不轉睛。

此外，西班牙教科書還誇讚范冰冰是大陸相當有名的女星，也是當地片酬最高的演員，足以代表中國美；范冰冰的粉絲得知西班牙給予偶像如此崇高的評價，都感到與有榮焉。

范冰冰成為西班牙正面教材。（圖／微博）

范冰冰被西班牙評為「陸最高片酬演員」。（圖／微博）

不過，范冰冰在大陸仍是劣跡藝人，演藝作品不是被下架就是刪光戲份，過去合作的品牌也不敢再用范冰冰，紛紛進行切割；但范冰冰沒有放棄大陸版圖，在時尚圈重新出發，今年6月登上GLASS中文版雜誌封面，被形容「如海一般，靜謐卻能卷起狂浪，清澈見底，明亮人心」，加上社群帳號沒有被強硬封禁，重返演藝圈不是沒有可能。