寇家瑞嘆身高太高成缺陷。（齊石傳播提供）

寇家瑞以星二代身分進演藝圈，需要克服更多困境。（齊石傳播提供）

「星二代」寇家瑞當年因飾演《光陰的故事》朱磊一角受關注，他近期在粉絲專頁上發布翻唱《光陰的故事》主題曲影片，暌違多年再開金嗓，還搭配吉他伴奏，在社群掀起回憶殺風潮，影片中15年前的他被網友拿來和現在比對，紛紛留言：「都沒有變！」、「好懷念光陰的故事」、「嗓音超性感」、「朱磊好會唱」。

寇家瑞出道至今參與將近30部影視作品，膾炙人口作品包括《廉政英雄》、《刺蝟男孩》等，前幾年在大陸拍戲，現在回台灣發展，也曾與父親寇世勳在《讓愛飛揚》中同框飆戲，最近正在籌備新戲，預計明年讓觀眾看到不一樣的寇家瑞。

寇家瑞坦言：「其實多年的試鏡經驗裡，我的沙啞嗓音、身高太高（187公分）、和長相太過年輕，是我徵選角色時經常被挑剔的地方，當時曾陷入低潮，想辦法改善別人口中的缺陷，所以去作了聲音檢查、參加矯正聲音課程等等方法，但醫生告訴我那是天生聲帶薄，無法改變，這讓我常常懷疑自己，是不是不適合當演員？」

他也分享演員路上不會只有批判，許多觀眾給予鼓勵與支持讓他稱過人生低潮，「有一次戴口罩搭乘計程車，說出要到達的目的地，司機突然開口問我是不是演《廉政英雄》裡面劉香慈的弟弟，他說光聽聲音就能認出來了，這讓我感到很欣慰，曾經認為聲音是別人不選擇我的原因，但司機大哥覺得我的聲音是特別的，這也給了我鼓勵，讓我相信我的缺陷卻也可能是亮點，喜歡自己才是最重要的。最近在小吃店吃飯時，麵攤老闆的兒子突然拍我的肩膀跟我說聲加油，我也忍不住泛淚，謝謝觀眾讓我相信，這些事情讓我更能堅持演員這條路。」

寇家瑞以星二代身份踏入演藝圈，坦言所經歷的困境非常多需要克服，他說：「在擔任演員時最大的壓力來源跟爸爸（寇世勳）有關係，起初經常被業界的人認為爸爸是我的經紀人，或是我常常接到爸爸拍戲邀約的電話，讓我哭笑不得，一開始當然會覺得失落，但漸漸覺得需要把這些困境變成轉機，所以未來我想達成一個願望，就是能在演員這條路上持續努力，讓我自己不只是寇世勳兒子，而是透過我飾演的角色來認識寇家瑞這個人。」

雖遭遇不少困境，但寇家瑞依然保有對演員的熱忱，經常與爸爸一同觀賞電影、電視劇作品，互相交流討論交換經驗，期望飾演的角色類型目標明確，持續研究鑽研：「很想挑戰跟心理障礙有關的角色，一方面具有挑戰性也能探討內心層次，平常也會找社會案例研究不同的人格特質，或是相關作品來為角色做準備，最近也有接觸職人劇，但角色還不完全具備職人的專業，希望未來可以深入了解一項職業技能甚至整個職業領域，讓我的眼界持續開闊、增加我的生活經驗，成為更好的演員。」