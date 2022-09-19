張若凡在劇中客串舞蹈老師。（索尼音樂提供）

張若凡的新單曲〈非必要的美好小事〉為華劇《門當互懟愛上你》主題曲，她還受邀在劇中客串網路人氣舞蹈老師，青春無敵的造型讓社區爸爸們活力滿滿，因此刺激社區媽媽們穿上各式花俏清涼造型來拚場。張若凡全新的金髮造型也在戲中首次曝光，第一次染金髮的她得到劇組演員讚美，劇中飾演爸爸的演員們更是對她金髮感到好奇，一直詢問她染了多久、頭皮會不會舒服、怎麼保養等問題，讓她直說：「這次的拍戲經驗真的很溫暖，大家都很照顧我。」

張若凡在劇中飾演女主角大元的高中同學，也是一位舞蹈老師，大元邀請她到社區教長輩們跳舞。張若凡在高中和大學期間都有在學校演舞台劇的經驗，也很喜歡演戲，不過正式拍攝電視劇是第一次，過程讓她感到非常愉快，劇組的人也都很照顧她，她笑說：「晨翔很可愛，會跟我說『妳知不知道大元以前是一個團體，是唱跳女團』？主動化解我的緊張。」而大元也會在一旁叫晨翔不要再虧她了，歡樂輕鬆的氣氛讓張若凡覺得很自在。

由於劇中學生都是爸爸級的演員，為了讓他們容易上手，張若凡特地調整成簡易版舞蹈，劇組演員們當天也擔心舞蹈的難度，所以在休息室還特別找了張若凡主動練習。拍攝完後，張若凡覺得自己在演戲當下，真的像一位舞蹈老師，因為除了她，大家都是專業演員，所以她丟什麼球、呈現出什麼樣子，其他演員都能配合她。