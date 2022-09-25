新北市農業局為了協助淡水樹興社區復育茶園，目前在社區舉辦「漫遊樹興農特產食農體驗」活動，即日起至11月13日，在每個周日都有活動，民眾只要繳交430元費用，就可以體驗採摘茶籽、品嘗茶籽油風味餐、茶籽油製程參觀及手作茶油、茶籽皂等DIY等內容，體驗一日農夫的行程。

秋季是茶籽油（蒔茶）盛產季節，而鄰近淡海輕軌鄧公站的樹興社區便是以生產茶籽油聞名，新北市為了協助社區復育茶園，持續透過農村再生計畫，帶動復耕面積約25公頃，打造茶籽產業加值鏈，並推出「真蒔樹興」品牌自產自銷，開發相關加工品，如茶籽油、茶籽皂。

樹興社區青農許元耀表示，為推廣樹興社區蒔茶茶籽油產業，即日起至11月13日每周日辦理「漫遊樹興 農特產食農體驗」活動，活動包含真蒔樹興茶園與社區導覽讓民眾能充分體驗農村田野、採摘茶籽體驗了解樹興蒔茶的種類與種植的歷史、製茶的技術，以及茶籽油的製程。

活動後還能品嚐到利用茶籽油及在地食材烹製的風味餐，飄著茶籽油的獨特香氣，令人食指大動，除了茶籽油料理，還會安排茶凍、茶皂、鹽滷豆腐等的DIY體驗，做完直接帶回家，既有趣又好玩。報名及查詢都可至社區粉絲專頁查詢。

新北市農業局長李玟表示，農業局透過農村再生計畫協助社區發展，樹興社區積極經營與推廣茶籽產業，以豐富的體驗行程，結合茶籽體驗、生態環境等，讓民眾都能共同參與在地食農小旅行，以農村再生社區為基地推展食農教育，來到樹興社區採茶籽品茶油餐，豐富一日小旅行，說走就走就是這麼簡單！