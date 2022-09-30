第7屆「牽罟文化體驗」將於10月8日登場，並加碼搭配小旅行，帶遊客騎鐵馬遊漁村吃美食。（謝佳潾攝）

消失40年之久的傳統捕魚方式「牽罟」，在屏東佳冬鄉塭豐社區的努力下，近年透過文化活動重現，每次開放報名都秒殺、吸引數百人參加，今年邁進第7屆特別加碼搭配小旅行，要帶遊客騎鐵馬遊漁村吃美食，精彩活動將於10月8日開跑。

塭豐社區發展協會理事長吳世昌指出，以前海洋漁資源豐富，但非人人都有資金造船，所以塭豐漁村就發展出群體拉網的「牽罟」捕魚方式，也就是漁民先搭設簡易的竹筏或舢舨，再載罟（漁網）出海撒網，撒網時將漁網圍繞成倒U型、並在兩翼各留1條長曳繩當牽引，仰賴岸上數十名留守人力將漁貨拉上岸。

吳世昌說，牽罟還衍生出「沙窯」，漁民在等待牽罟的時候，為溫飽肚子，會在沙灘挖出像碗公式的窯，並就地取材生火，當材火燒到沙子高溫時，再放入地瓜鴨蛋等待悶熟即可食用，而當大家合力將漁網拉上岸後，還會將漁獲分送給協助的人。

吳世昌回憶道，牽罟需看水流方向及魚群位置，所以行動時間不定，但只要船東家一吆喝、村內大人小孩都會往海邊走去幫忙，他6、7歲時就開始幫忙牽罟，過程雖然很辛苦但也很好玩，後因漁資源漸少、海岸線倒退等因素，牽罟已不復見，至今約消失40年。

塭豐村民認為牽罟是社區特有文化，近年在縣府等公部門的支持下，透過文化活動方式重現，每年「牽罟文化－海平面以下的體驗」都吸引數百人參加，開放報名都瞬間秒殺，今年第7屆加碼結合小旅行推出，除在10月29日舉辦牽罟體驗外，10月8、15日還舉辦騎鐵馬遊漁村吃美食行程。

吳世昌介紹，該小旅行有人工養殖的珊瑚巡禮、魚塭好風景，最後於林邊溪左岸欣賞夕陽，傍晚回到塭豐社區活動中心頂樓品嘗魚料理風味餐並觀看海平面以下的夜景，同時享受The Pure人生樂團現場演唱，遊程精緻、值回票價。

吳世昌說，活動報名一律採團體及線上報名，牽罟體驗以5人為1組報名，每人收費499元，限60組名額（額滿為止），體驗項目有牽罟、沙窯及提供「牽罟飯」，同時還可以分到捕上岸的漁貨，另小旅行2場收費不同，分1599、999元，詳情可搜尋臉書「塭豐社區發展協會」。