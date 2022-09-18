廖家儀率8點檔演員淨灘。（民視提供）

廖家儀率8點檔演員淨灘。（民視提供）

廖家儀率8點檔演員淨灘。（民視提供）

藝人廖家儀登高一呼，民視新8點檔《市井豪門》演員馬國畢、劉奕、林道遠及靜香夫妻、林琮軒和老婆王俐人跟進，和國際獅子會一起前往中角灣進行淨灘活動，廖家儀表示很高興第一時間在群組邀請大家，就獲得熱烈響應，大家趁早上空檔，捲起袖子、戴上手套，帶走沙灘上不可分解的垃圾。

廖家儀說謝謝國際獅子會00A3區陳寶玉總監及台北市領航獅子會會長張聖芬的邀請，讓拍攝繁忙的8點檔演員有機會一起參與做公益，大家不分彼此投入，結果1小時就撿了3袋垃圾，看到一袋一袋的垃圾堆在前面，她心情百感交集，希望往後不管到哪裡，順手把自己的垃圾帶走也可以把別人遺留的垃圾帶回去。

在《市井豪門》飾演里長的林道遠表示知道有淨灘活動，就馬上約老婆靜香一起，把小孩托給媽媽照顧，因為自己進8點檔後，就很怕沒時間可以一起外出，趁著淨灘活動，還可以看一下東北角的風景。林琮軒則說剛好8點檔沒班，就約老婆王俐人一起，王俐人說自己很少參加淨灘，加上《市井豪門》即將上檔，當然就跟老公一起出門，盡一分心力。

馬國畢表示平常都是淨山的行程，因自己不諳水性，所以有爬山就順便帶垃圾袋，一起把沿途的垃圾帶下山，很開心聽到廖家儀約淨灘活動，笑說「來淨灘可以消業障」，就立刻排開自己的行程，雖然太陽很大，但可以為地球盡一份心力，真的很滿足。

劉奕表示自己平常也會跟王燦還有鳳凰的演員一起去淨灘，自己也有準備，像白天淨灘一定要做好防曬，撿垃圾的時候也要戴手套，因為沙灘內有很多看不見的垃圾，像是碎掉的塑膠蓋還蠻刺的，撿垃圾的同時也要照顧自己。