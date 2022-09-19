近來大陸廣電總局大力整頓演藝圈，除了先前祭出多項禁令，又陸續傳出「五不政策」，除了限定軍旅劇不得有戀愛成分，以及藝人不能用外文名外，還不得用「塑膠臉演員」，意指演員不得整形過。此則消息一出，有3名人氣明星就被點名，其中一位便是長期有整型疑雲的Angelababy（楊穎），未來恐無劇組敢用。

Angelababy是在今年初情斷黃曉明，據傳少了前夫黃曉明的協助後，手中資源急速下降，甚至得降低片酬接戲，如今再面臨大陸廣電總局的五不政策，演員顏值必須天生，讓不少網友聯想到Angelababy，因為她與出道前差距頗大的長相一直頗受關注，儘管本人曾找醫生鑑定，不過網友多認為缺乏公信力。

楊穎angelababy和舊照對比後，差距似乎有些大。(圖/angelababy 微博)

因《陳情令》迅速走紅的王一博，外型高冷俊俏身高又有179公分，不久前曾因李易峰嫖娼事件，被點名「找小姐」、「當牛郎」，甚至有富婆包養說，儘管都被工作室否認，謠言仍從未消失；這次王一博因過去被整形醫生點名動鼻子，也有不少人指他的下巴不自然，因此這次新法上路，恐怕限縮他的將來戲路。

王一博被網友列出臉蛋不自然處。(圖/微博)

至於汪小菲前女友張雨綺，是因拍周星馳電影《長江七號》走紅，嘴角狀似不時會有變化，皮膚還很緊繃；對此，她曾在節目怒嗆網友：「有個人說我整容，是吧？你眼神不怎麼好，你是認真的嗎？」，間接否認整形一說。即便如此，她仍不時被點名整形，連同這次廣電新法，似乎永遠甩不掉整形標籤。