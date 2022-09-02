已發海警有機會放颱風假？詭異軒嵐諾不動了 氣象局曝發陸警「關鍵因素」

颱風軒嵐諾靠近，台中市國民黨市議員羅廷瑋服務處指出，南區忠明南路730巷柳川河岸旁路樹、工學北路綠園道、9月1日分別於下午3點半與晚上10點左右發生零星路樹倒塌、折枝狀況，疑似因風勢太大，樹木遭連根拔起而倒塌，經民眾打電話告知後隨即通報建設局，派員處理。

羅廷瑋服務處副主任鄭正叡現場勘查並指出，樹木倒塌現場引來許多民眾圍觀，有民眾表示自己雖然沒有被樹壓到，但事發之時剛有民眾行經附近，被樹木倒下的聲響嚇了一大跳，經現場勘查，疑似為樹木褐根病導致根部已遭侵蝕，不堪風勢大而斷裂，也傳出因而壓到路旁車子、造成車損。

台中市羅廷瑋議員表示，「軒嵐諾」是今年第一個接近台灣的颱風又已經升級為強烈颱風，呼籲市府各局處提高警備。羅說，過去曾提醒過建設局針對較大的樹木進行體檢防範於未然，但是很可惜還是發生這些事情，要求建設局盡快能夠恢復災害現場、提出報告，至於受害車主是否能夠提出國賠，有待進一步調查釐清。