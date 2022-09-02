由高苑科技大學研發突破性的鋪面養護材料「瀝青複合膠泥」（Modified Slurry Seal），黑色的粉末只要加入20％的水攪拌，形成黏稠狀的膠漿體，可輕鬆滲入路面間的縫隙並抹平，完工後還具有延展性。經實測，有效期長達2年。（袁庭堯攝）

高雄市「道路平整與管線管理成果」研討會2日登場，產官學界齊聚，交流最新材料技術及工法。副市長林欽榮表示，市府2年來特地增加10.56億元路平預算，升級新科技、強化施工品質。工務局長楊欽富強調，要比照日本東京的品質，做出「高雄路」。

「路平、燈亮是庶民基本的需求，也是卑微的心願。」林欽榮強調，高市不斷在工法、科技上突破演進，2年來相關預算增加10.56億元。目前有線型、面型的透地雷達設備，可協助做道路刨鋪前、地下管線現況的確認，深度可達三米，可完整覆蓋石化管線。未來預計斥資千萬元採購透地雷達車，可有效擴大偵測範圍。

道路修補也有新利器，由高苑科技大學研發突破性的鋪面養護材料「瀝青複合膠泥」（Modified Slurry Seal），黑色的粉末只要加入20％的水攪拌，形成黏稠狀的膠漿體，可輕鬆滲入路面間的縫隙並抹平，完工後還具有延展性。經實測，有效期長達2年，每平方公尺材料成本僅200元，可廣泛使用。

此外，歐美國家常用的「反射裂縫抑制材」也可解決瀝青鋪面裂縫問題。在瀝青面層與連結層之間鋪設由高強度的聚酯纖維束及不織布組成的抑制材，可平均分散輾壓的力道，維持面層完整，同時降低乘載層的龜裂現象。巴西薩爾多加機場為了克服重達250頓波音777的輾壓，採用「反射裂縫抑制材」鋪設跑道，歷經8年考驗仍完整如新。

針對刨鋪品質，林欽榮以市府建立「三方即時監控」機制掛保證，瀝青出貨端、現場端、道路挖掘管理中心三方隨時保持連線，溫度、配比、砂石用料等資訊全都透明化，避免偷工減料。

楊欽富強調，高雄市腹地達3592平方公尺，六都居冠，屬沖積型新生代土質，基底鬆軟，道路施工要適應各種氣候條件等變化相當艱難。維繫道路平整，包括技術面、材料面都要面面俱到。 高雄市道路將比照日本東京品質，做出屬於自己品牌的「高雄路」。

公路總局副局長林聰利表示，下雨、重車輾壓都會影響路平，因應數位科技時代，如何應用科技做更有效的管理與應用，是研討會主要的目的。