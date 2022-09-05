國民黨黨代表李昶志痛陳，高雄2年來超過40具浮屍，1個月有6浮屍，沒人關心嗎？他狠酸，自稱暖男的市長陳其邁，可以多給市民一點溫暖嗎？國民黨高雄市長參選人柯志恩今（5）日也表示，高雄10年來自殺人數逾4700人，高居六都第1，卻未見市府提出有成效的防治措施。

「到底為什麼會有這麼多人想不開，還是有他殺的嫌疑？」李昶志在臉書提到，這2年，高雄超過40多具浮屍，雖然說農曆7月剛過，愛河整治很成功，但也不要這樣子嗎？麻煩多關心身邊的朋友，多關心所在地發生的事情！拜託自稱暖男的市長，可以給市民朋友一點溫暖嗎？

李昶志也砲火對內說，也拜託在野黨的議員硬起來好嗎？「不要整天嘲笑別人膝蓋軟，你的腰也蠻暖的！」執政黨的議員也不要放水到放棄監督好嗎？現在還在總質詢期間，應該可以排專案報告了吧！如果是國民黨執政，民進黨應該罵翻了吧？罵人的功力，大家真的可以跟民進黨學學！

柯志恩今早接受廣播主持人李明璇專訪時也就此事表示，過去10年來，高雄自殺人數為4700多人，為六都數字最高。她認為，新聞大家標題寫「又見」浮屍，代表比例非常高，因此不能視為個案看待，必須要有通盤性討論。

柯志恩表示，但當我們提出這些問題，高市府總是膝蓋式反應說，在唱衰高雄、會加強督導等官式回應，而不敢面對現實，當下市府說會處理，但之後卻沒看見任何防治措施，不能只是透過設立牌警示，而要從自殺者的背後因素去探討及強化輔導。

柯志恩指出，這已經不是偶發事件，而是經常發生，市府必須去歸納出為何這些人跳河的原因，歸納出「公約數」，究竟是經濟困頓，還是家庭失和等因素，提出分析報告，進而提出有效的解決方法，防止類似事件再發生。

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