台北大巨蛋無緣在今年試營運，台北市長柯文哲為此頻頻怪罪中央，遲遲不通過防火避難審查，以無黨籍接棒參選北市長的黃珊珊也開轟中央「卡蛋」，如今卻被爆出大巨蛋工程傷及板南線隧道的修復工程尚未完工，即使中央審查通過也無法拿到使照，讓北市府挨批轉移焦點。多次與北市府交鋒的內政部政務次長花敬群5日直言，市府縱容遠雄提出不合理的計畫，才是審查無法順利推展的主因，嗆柯文哲身為首都市長不該有這樣子的作為。

內政部和北市府的心結至今未解，巧合的是，黃珊珊、花敬群上午都受邀參加「幸福久久窩」北車全齡健康宅的開幕儀式活動，互動狀況受到外界矚目，不過花敬群抵達現場後選擇前往5樓參觀，直到黃在活動致詞時才下樓，但他又因行程安排先行離開，兩人一前一後零互動。

另一方面，柯文哲將在下午接受媒體聯訪談論大巨蛋議題，此前花敬群受訪表示，大巨蛋正在走正常使用執照申請過程，只剩最後的排煙設計，這段時間以來，中央都是用既有標準要求遠雄公司提出符合國家標準的排煙測試模式，後續再交由台北市政府來實際試燃。

花敬群直言，柯市府一直拋出「卡蛋」的說法，但他必須要說，市府縱容遠雄公司提出不合理的排煙設施方式，才是造成測試審查工作無法順利推展的主因，「一個負責任的首都市長不該有這樣子的作為」，只要遠雄按規定提出合規的測試方法，中央審查就會通過，如果市府高層一昧保護遠雄，不走合法做法，後續台北市消防局的燃煙測試會更加為難，民眾的公共安全也沒保障，「請柯市長該停的時候就要停，該守法的時候就要守法，大家一起把最後一哩路好好做好。」

至於大巨蛋工程傷及板南線捷運軌道，使其出現裂縫，花敬群則說，交通部鐵道局應會針對捷運施工安全、大巨蛋廠商補強工作有所規定，大家不需過度憂慮或政治化，一切都有專業人士在後頭把關，只要尊重專業審議和意見，其實公共事務並沒有這麼複雜。