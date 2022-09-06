台郡科技(6269)宣布正式加入由氣候組織(The Climate Group)與碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project, CDP)所主導的「全球再生能源倡議 RE100」，台郡科技承諾將於2040年達到全公司100%使用再生能源的目標。

為應對氣候變遷及能源轉型的挑戰，台郡科技於今年(2022年)改組ESG永續管理運作組織，於原組織架構下，建立再生能源推動小組，致力於推動能源發展計劃，台郡科技深知欲有效減少碳排放量，首先需著手於用電管理，故在用電管理方面，除逐步汰換高耗能設備和推動節能措施外，實現能源效率提升之目標；同時應用數位管理，開發線上用電監控機制，即時控管生產及廠務設備用電量，以降低用電產生的碳排放量。

台郡亦依「氣候相關財務揭露建議(TCFD)」，進行氣候變遷風險與機會評估，並逐步建立氣候變遷風險管理。台郡科技也在今年(2022年)採用 ISO 14064-1:2018 組織型溫室氣體盤查，並進行第三方查證，期望藉由檢視組織內部的溫室氣體排放情形，從而針對溫室氣體排放熱點，規劃溫室氣體控管以及減量措施。未來也規劃從氟系氣體、燃料及原物料等方面尋找更多元的低碳方案，發展低能耗技術和製程。

台郡科技表示，加入由氣候組織(The Climate Group)與碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project, CDP)所主導的「全球再生能源倡議 RE100」，承諾將於2040年達到全公司100%使用再生能源的目標，藉此驅動台灣再生電力產業的發展與永續未來的實現；同時跟隨碳淨零排放的世界趨勢，以減少氣候變遷造成的衝擊影響。

面對能源短缺危機，台郡短期目標以建置儲能設備、購買綠電作為廠內備用電源，來維持供電的穩定性，提高電力備援；長期目標則以自建電廠或尋求替代性能源，最終達成綠電自發自用以及綠能使用最大化，以解決電力缺口。

台郡科技表示，加入RE100，主要希望透過確立綠電使用目標，帶領集團在目標期程內完成能源轉型，同時將碳管理目標下達至供應鏈，完善集團碳管理；台郡也期望能與企業先進發揮在市場上的影響力，最終能為市場帶來真正的改變，邁向永續能源的終極目標。