彭博社6日報導，人民銀行將人民幣最新參考匯價訂定6.9096，這是兩年多以來，人民幣中間價設定首次貶破6.9大關。彭博社認為，在強勢美元勢如破竹下，人行此舉似乎也為人民幣未來可能續貶在定調。

不過，人民幣的參考匯價已連續第10個交易日在市場預估以上。同時，這也是從2019年以來，衡量匯價與均線之間距離的乖離率，保持在較大狀態的最長一段時間。

英國投資銀行業者NatWest Markets認為，人民幣現在訂的中間價已破6.9，表示人行沒在捍衛特定價位，至於定價還是比市場預期來得高，只是要人民幣貶值的速度不要那麼快而已。

6.9這個價位對人民幣中間價而言，是一個很重要的大關，因為一旦貶破之後，就可能會一路直衝7的心理關卡。同時人民幣會堅守7，也是中美貿易大戰期間人行的一個底線。

2019年8月時，離岸人民幣兌一美元匯價，單日貶幅高達1.8%，就是因為當時人行曾把中間價訂在比6.9要低，因此導致人民幣賣壓出籠。之後兩個多月，人民幣的參考匯價又升至6.9以上。

聯準會大力升息對人民銀行是種威脅，因為人行還是採取寬鬆政策，與聯準會強力緊縮相左，故人行正面臨著資金外流以及人民幣續貶的雙重壓力。另外，中共20大會議即將在10月16日登場，北京政府高層也不樂見人民幣出現過大震盪走勢。