中秋節闔家團圓「呷魚呷肉嘛愛青菜水果來嘎」，產地直送的神農市集就是採買安心農產的第一選擇！高雄市政府農業局主辦的神農市集於八月初盛大開幕，佳評如潮、買氣創新高，為將活動熱度延續，配合中秋連假，本週末9月10日、11日即將於凹仔底公園活力登場，集結全高雄區域在地化深耕優質小農與中南部地區優選農園、近百位攤商，還有免費農特產品試吃展售活動、高雄六龜聚寶來主廚料理秀、多組精彩街藝演出，創造規模最大、最高品質、產地新鮮直送兼具寓教於樂的多元化農產品展售活動。

高雄市政府農業局，自104年起神農市集開辦至今已成功拓展農產行銷通路、增加農產能見度，並提供農民及消費者互動平台，打響「高雄首選」的品牌知名度；並且以世代傳承為中心，現場攤商匯集老中青三代的農民，將最新鮮美味的農產品送到消費者手中，更跳脫傳統展售會形象，以手染布文青風格、木造質感攤台等，讓大家認識不一樣的神農市集；為了讓民眾買得安心、吃的放心，現場攤商皆通過3章1Q的農特產品專業認證及追溯履歷，保證讓民眾購買到高品質、高CP值的優質農特產品。

高雄市政府農業局積極推動農民參與產銷履歷驗證與「高雄首選」農產優質認證，每個攤位皆通過三章一Q及追溯履歷，如：阿蓮區農會蔬菜產銷班-愛玉、彌陀港漁產運銷合作社-虱目魚丸、鳳山區農會-雞蛋……等等，希望透過各項認證嚴格把關，打造高品質、高CP值的優質品牌；同時也極度重視在地小農的世代傳承，現場除了阿公阿嬤級的資深小農外，也有爸媽級的青年農民帶著國中、國小甚至幼兒園年齡的小朋友一起擺攤，更有二十出頭的農家少年郎獨挑大樑，從種植、揀貨到載運來神農市集販售通通一手包辦，現場匯集老中青幼不同世代的農家子弟齊心協力將用心照料的產品送到消費者手中，同時也看到了農業的傳承與新知識的交替，更能守護引以為傲的「高雄首選」品牌名號。

本次神農市集除了販售多樣化的農特產品外，現場還有免費試吃展售活動，邀請民眾一同品嘗當季最鮮美的農產饗宴；更有聚寶來景觀休憩餐飲中心主廚教您用梅子、山蘇、火龍果，做出三道清爽夏季料理；展售期間也有多組不同風格的街頭藝人演出，用音樂、表演陪伴民眾一同渡過週末時光；為回饋長期支持神農市集的消費者，活動期間只要消費滿額就能拿點數換好禮，每樣禮品都是精心挑選的質感好物。