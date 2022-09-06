葡萄牙今天公布一項總額24億歐元（約新台幣737億元）的補助方案，以幫助家庭因應物價飆漲。當中包括削減能源稅賦。

法新社報導，葡萄牙政府表示，將向每月稅前收入不超過2700歐元（約新台幣8萬3000元）的民眾提供125歐元（約新台幣3837元）的一次性給付，外加每個孩子補助50歐元（約新台幣1535元）。

另外，退休民眾將收到額外一筆一次性給付，金額為每月所領退休金的一半。

這批補助是今年已宣布的16億歐元（約新台幣491億元）方案之外再加碼。

葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）在記者會中表示：「我們已有30年未曾遇到這樣的生活費突然上漲。」他呼籲「小心別助長通膨攀升」。

在國會擁有絕對多數的葡萄牙政府，也要求議員投票支持將電力增值稅從13%降至6%，並將燃料稅減免期限延長至年底。

柯斯塔還宣布明年租金漲幅上限為2%，並將公共運輸票價凍漲。