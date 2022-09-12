徐定禎今天在竹南鎮崎頂社區舉辦問政說明會。（徐定禎競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，規畫要舉辦300場問政說明會，12日他在竹南鎮崎頂社區舉辦問政說明會，向鄉親闡述「3大保證、5大願景、10大承諾」的政策規畫，徐定禎拋出政策牛肉，針對老人福利，他承諾補助長者免費裝設假牙。

徐定禎說，苗栗縣內的65歲以上老年人口於2015年突破14％，正式邁入高齡化社會，如今的佔比已經超過18％，很快就會邁入超高齡社會，必須要更全面的照顧縣內的老年人口，讓縣內的長者能夠享有健康、快樂的生活。

徐定禎表示，為了讓長者們有自信的開懷大笑，並且無阻礙進食，他承諾補助縣內65歲以上長者免費裝置假牙，而且假牙補助政策能減輕子女們的經濟負擔，當選後一定更會與中央合作，持續為縣內長者謀福利，另外，除補助老人裝假牙，他也喊出中小學營養午餐免費、每年發敬老金2000元等政策。

他說，他規畫要完成300場的問政說明會，一步一腳印勤走基層，透過面對面的問政說明會向鄉親說明政策願景，並走遍苗栗的大街小巷，把握機會全力爭取鄉親支持。