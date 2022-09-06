崔智友友情客串演出男主角金永大的母親。（衛視中文台提供）

韓國浪漫愛情喜劇《流星》找來185公分新生代男神金永大與175公分當紅女神李聖經這對「長腿CP」首度合作。近年來已很少參演韓劇的崔智友，這次特別演出，戲份還不少，劇中飾演90年代的韓流天后恩時宇，47歲的她依舊令人驚豔無比，和20年前的模樣差不多，而金永大則飾演崔智友不為人知的兒子「孔泰成」，2人真情流露演出感情戲，讓金永大相當感謝崔智友很會帶戲，流下男兒淚對天后喊媽。

因外貌神似而有「小姜棟元」之稱的金永大，因在《Penthouse：上流戰爭》中演出雙胞胎哥哥爆紅，這次終於升格男主角，金永大受訪時曾表示，首挑大樑壓力頗大，不過就像是在適當的時機來的禮物。很謝謝和哥哥、姐姐們一起演出，很開心，即使自己能稍微消化演出這頂級明星的角色，這都是從大家的身上獲得了滿滿能量的福氣，他特別感謝崔智友說：「前輩幫助我很多，讓我更能理解劇中的角色，更能具體詮釋演出。加上前輩原本就是一位有孩子的母親，所以更加真實，讓我也能表現出對母親更多戀戀不捨的愛。」

因為該劇導演李秀賢的好人緣，除了崔智友外，還有《來魔女的食堂》的宋智孝與蔡鍾協、《那男人的記憶法》的文佳煐與金東旭，以及金素妍老公李尚禹、還有李相燁、嚴基俊、奉太圭、金瑟琪等超華麗的客串演出陣容成為話題。甚至連服役中的張基龍雖無法親自客串，但仍以自己的肖像在戲中不斷出現。《流星》全劇以五光十色的演藝界為背景，講述經紀公司的工作人員為了造星而努力不懈，大家付出了無數血汗與淚水，而正直善良的大牌明星孔泰成（金永大飾）與宣傳組組長吳寒星（李聖經飾）原本是「歡喜冤家」，因緣際會擦出火花展開了一段浪漫的戀曲。

《流星》將於下週三（14日）起，每週一至週五晚上9點起在衛視中文台播出，網路可上愛奇藝國際站收看。