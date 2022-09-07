周華健是風靡90年代的華語歌手，有「國民歌王」、香港「天王殺手」的美譽，代表作《花心》、《朋友》、《少年》等族繁不及備載。近期他舉辦巡迴演唱會，剛在美國演出，網友曬出周華健的照片，被指身材豐腴、皮膚有些紋路，但舞台魅力不減當年。
周華健在美國時間2日、4日登上洛杉磯、雷諾Wakin Together陽光依舊燦爛巡迴演唱會的舞台，許多粉絲都在社群平台分享當天的照片，可以看到周華健穿著條紋襯衫和牛仔褲，外型已有歲月的正常痕跡，臉部皮膚出現皺紋，身材也走樣，一張從側面拍的角度，肚腩明顯凸起。
不過，周華健的歌唱實力寶刀未老，連續演出《刀劍如夢》、《難唸的經》、《花心》等成名曲，台下觀眾人山人海、座無虛席，一起重回華語歌壇的經典時代，氣氛相當歡樂。
值得注意的是，周華健在演唱會中毫無明星架子，邊唱歌邊跟台下的粉絲握手、互動，為人親切又兼具歌唱實力，怪不得能長紅演藝圈。
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