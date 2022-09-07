歐洲股市周二在震盪交易中收漲；在券商上調評級後，食品外送公司Delivery Hero漲幅躍升至歐股成分股之冠。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲0.99點或0.24%，為414.38點，盤中最多漲0.84%，最多跌0.4%。周一因為俄羅斯切斷天然氣供應，指數下跌了0.6%。

德國企業權重高的汽車股出現反彈，升1.9%；德國DAX指數也在周一下跌2.2%之後，周二彈升0.9%。

投資人密切關注北溪一號供應的最新動向。歐盟國家正推動數十億歐元的計畫，以支援企業和保護家庭，免於受到能源價格飆升的衝擊。

俄羅斯天然氣工業(Gazprom)在週二稍早指出，北溪一號是否恢復供應，將取決於西門子能源的維修工作。為恢復供應帶來一絲希望。

Equiti資本經濟學家Stuart Cole說，周二的反彈很大程度是情緒上的緩解，很懷疑這樣的反彈會持續多久；歐洲的前景仍然相當悲觀，所以並不相信股市已經觸底。

周二的資料顯示，德國七月工廠訂單出現連續第六個月下跌。

與此同時，歐洲央行(ECB)預計在本周四會升息75基點(3碼)。

福斯集團大漲3.7%；該集團正式宣布，旗下跑車品牌保時捷將公開上市，執行長並表示，上市活動將打破冰凍的資本市場。

Delivery Hero大漲7.7%；摩根士丹利上調該公司評級為「加碼買進」。

英國零售商瑪莎百貨(Marks & Spencer)升4.85%；該公司有望獲得政府能源紓困計畫的支持。

比利時汽車零件分銷商D'Ieteren集團升6.2%；該公司公布上半年獲利強勁，並上調全年獲利預期。