歐洲股市周一衝上近2周新高。市場寄望能源價格將回落；並且在押注歐洲將再次大幅升息之下，銀行股飆至近4周新高。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲7.38點或1.76%，為427.75點。該指數在上周的周線出現上漲。

投資人仍關注於數十億歐元計畫的推出，該一系列計畫試圖防止公用事業公司在流動性受限制時的承壓，並保護家庭能免於能源帳單的壓力。

Equiti資本的經濟學家Stuart Cole說，「我們現在仍看到上周歐洲為限制能源價格飆升而採取的措施，其引發的樂觀情緒繼續延伸。這也大大增加人們的希望，即通膨可能比原先設想的更提早見頂；而儘管央行在短期內在加息問題上會採取積極立場，但也許不會如最初擔心那樣地大幅加息」。

但Cole也認為，人為的壓低能源價格有可能惡化國內的核心通膨，並潛在地改變利率預期。

在利率上升的環境中，銀行股上升，歐元區銀行股指數升3.4%，並延續了上周四歐洲央行(ECB)宣布升息75基點之後的漲勢。

歐股所有的板塊都表現強勁，零售股升4.5%，上漲最多。

烏克蘭軍隊進一步從俄羅斯的手中收復領土，也助長了正面情緒，認為俄烏戰爭引發的能源危機將出現一些緩解。

瑞士再保險升2.6%，報83.5瑞士法朗；該公司說，全球地緣政治緊張、總體經濟的發展，以及氣候變遷，都增添了防範風險的需求，並將導致保費上漲。

負債累累的法國安養照護中心營運商Orpea跌21.5%，報16.45歐元；該公司說，財務表現預計在下半年進一步下滑。

此外在周日的大選過後，瑞典右派政黨陣營得票率微幅領先，計票結果暗示著左派政黨在執政8年後，該國將出現新政府。