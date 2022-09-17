桃園一處紅綠燈桿上被發現放上告示板，內容寫若出現同時綠燈和左轉燈時，駕駛可「放心左轉」，但若只出現綠燈，就須「小心左轉」，網友目擊後笑說第一次看到，還花了3秒理解，其他網友留言「不是應該都要小心轉彎嗎」、「這麼多字，行駛時根本看不完」、「非常多此一舉」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處紅綠燈號誌燈桿上放置一張告示牌，上頭寫著2種綠燈號誌，1種是綠燈和左轉燈，另1種則是僅有綠燈，其中前者還附註文字「對向紅燈，放心左轉」，後者則是「對向綠燈，小心左轉」，原PO目擊後笑說「本人來自外縣市還真的第一次看到，花了3秒鐘理解」。

桃園一處紅綠燈被發現放上告示板寫，若出現綠燈和左轉燈時，可以「放心左轉」，但若只出現綠燈時，就須「小心左轉」，網友卻認為很多此一舉。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

圖片顯示當紅燈燈出現左轉的箭頭號誌時，代表對向車道是紅燈，駕駛可放心左轉，但若紅綠燈僅出現綠燈號誌，沒有左轉箭頭，代表對向也是綠燈，駕駛就必須觀察路況後，再小心左轉；原PO表示該號誌牌出現在桃園某路上，發文笑說「不管怎樣，轉彎都要注意安全」。

其他網友留言「乾脆把交通法規掛在每根電線竿上好了，出事就說誰叫你不讀」、「其實這字有點小，而且開車時要看這麼一長串字，真的有點來不及」、「不是應該都用箭頭嗎」、「蛤，不是不管紅燈綠燈都要小心左轉嗎」、「路上三寶太多只能出此下策哈哈」、「很多此一舉對吧，我們也這麼覺得」。