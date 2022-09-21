年底九合一選舉，高雄市內門區今年因無重要議題，選舉顯得冷淡，18個里中有5里里長同額競選，其餘13里都只各出現1名競選對手，包含有上屆落選後，今年推派兒子出來角逐，也有現任里長因違反選罷法遭解職，由太太出來競選，永富里長蒙勝南已邁入連3屆同額競選，繼續擔任里長為民服務。

高雄市內門區有永富、內門、內豐、觀亭、內南、永興、金竹、三平、內東、溝坪、瑞山、中埔、木柵、石坑、內興、東埔、永吉及光興里等18里，年底里長選情冷淡，選民表示，歷屆選舉期間因有不同議題，如上屆有馬頭山掩埋場議題，引起民眾對選舉熱絡，但今年無重要議題，選情相對冷淡，參選里長人數也不多。

內門區18個里中就包括永富、內門、內豐、觀亭及內南里5里里長今年年底為同額競選，選民一致表示，5里里長服務受到肯定，且民眾熟悉里長服務，也不想更換，因此無人出來競選，其中永富里長蒙勝南在縣市合併前擔任1屆民代，縣市合併後競選第一屆里長時出現2名競爭對手，第2、3、4屆都是同額競選，選民對其服務相當認同。

18位里長以中年人居多，今年瑞山里出現最年輕的競爭對象為70年次的朱志祥，朱是上屆瑞山里落選人朱榮立的兒子，這次代父出征，希望年底選舉能夠扳回一城。

另瑞山里長謝振城與中埔里長謝清雄為內門區父子檔里長，在地方曾經傳為佳話，但謝振城因涉違反公職人員選罷法今年遭解職後，由里幹事王鴻祥代理職務，年底里長選舉，謝振城太太黃淑玲代替丈夫出征，希望奪得里長寶座，繼續為民服務。