在岸、離岸人民幣對美元匯率距離「破7」再進一步。人民幣對美元即期匯率7日開盤報6.9650，隨後跌破6.97關口，最低至6.9762，較前一交易日下跌超過200個基點，續創2020年8月以來的新低。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率距離「破7」更近。9月7日，離岸人民幣對美元盤中跌破6.98關口，最低至6.9879。另外，人民幣兌美元中間價7日報6.9160，下調64基點，6日夜盤收報6.9545。

澎湃新聞報導，今年以來，人民幣對美元中間價累計下跌了8.47％。人民幣對美元即期匯率和離岸人民幣對美元匯率則累計下跌超過9.3％和9.6％。

其中，本輪貶值始於8月15日，隨後中國人民銀行9月5日傍晚宣布，2022年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由8％下調至6％，但人民幣對美元在在岸和離岸市場仍連續兩個交易日走低。