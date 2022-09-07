大陸滬指7日早盤收報3,242.97點，跌0.01％，成交額人民幣（下同）2,328億元。深證成指早盤收報11,844.64點，漲0.38％，成交額3,198億元。創業板指早盤收報2,571.02點，漲1.20％，成交額1,024億元。科創50指數早盤收報1,053.55點，漲1.72％，成交額369億元。
類股表現上，半導體、汽車晶片、工具機概念輪番走強，稀土、物流、消費電子類股表現活躍；港口航運、傳媒、遊戲、養殖業類股表現低迷，保險、證券等大金融概念走弱。
匯市方面，人民幣在岸價、離岸價7日上午持續走弱，離岸人民幣兌美元盤中一度跌破6.99，日內跌約200基點。
港股方面，恒指早盤跌1.68％，報18,880.22點；恒生科技指數跌2.3％，報3,973.34點。其中，科網股、回港中概股走低，教育股普跌，氫能源、有色金屬概念普漲。
香港航太科技漲超25％，中鋁國際漲超18％，微創機器人漲近14％，中國能源建設漲近13％，中國鋁業漲超6％，新東方線上跌超14％，嗶哩嗶哩跌近6％，快手跌近5％。
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