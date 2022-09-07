日圓再度走貶雖激勵出口族群，但受到美股持續走弱拖累，日股7日還是走跌。日股早盤結束時，日經指數收27,362.83點，跌263.68點或0.95%。同時，東證收1,911.79點，跌14.79點或0.77%。

科技類股中，東京威力科創跌2.69%，軟銀也跌2.45%。海運3傑一片倒，日本郵船跌6.45%，川崎汽船跌4.99%，商船三井也跌5.58%。

亞洲匯市7日早盤交易期間，美元升值約0.4%，日圓兌一美元在142.73與143.71之間游走，闖關144的意志相當明顯。匯銀專家表示，日本政府不進場干預又不升息的話，日圓應該與升值無緣了。

出口類股中，汽車製造商表現較佳，速霸陸漲3.25%，三菱漲3.10%，馬自達也漲 2.36%。另外，因為任天堂的獲利大部分來自海外軟體銷售，在享有匯兌收益下，股價也逆勢上漲1.52%。