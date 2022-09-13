美國即將公布8月消費者物價指數報告，這份報告有望顯示通膨對於經濟的衝擊有所減緩，華爾街股市各大指數今天皆收漲。

道瓊工業指數上漲229.63點或0.71%，收32381.34點。

標準普爾指數上揚43.05點或1.06%，收4110.41點。

那斯達克指數揚升154.10點或1.27%，收12266.41點。

費城半導體指數小漲9.31點或0.34%，收2731.09點。（譯者：陳彥鈞）1110913