幫花蓮加油！今(18)日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，深度7公里，最大震度6強，10縣市震度4級以上。花蓮在地及週邊陸續傳出房屋倒塌、橋樑斷裂、道路遭崩落土石掩埋等災情。花蓮縣長徐榛蔚在臉書發文報告救援進度，大咖首長們包括台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、台中縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善等都來留言，不只為徐榛蔚及救災應變團隊加油，也為所有花蓮被震災影響的民眾送暖打氣。

徐榛蔚除了PO出「地震須知」懶人包，將民眾遇到地震時所需的資訊完整提供外，隨後也發文宣布玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉，19日停止上班上課，她更在發文的開頭，不忘先感謝所有前來花蓮馳援的各縣市特搜隊伍。

她寫道，鄰近臺東的花蓮縣南區玉里鎮傳出多處災情，15:07花蓮縣災害應變中心即刻在消防局玉里分隊成立，並在現地成立前進指揮所，榛蔚暫停一切行程，前往指示相關單位即時救援並緊急搶救災況，鄉親的生命安全永遠是最重要的事情！

徐榛蔚表示，目前所有已知的受困人員皆已救出，現場仍有生命探測儀持續確認現場狀況，以最高警戒態度因應！若玉里鄉親房屋有毀損，無法居住，花蓮縣政府已協調玉里鎮中的原鄉飯店及瓦拉米飯店提供鄉親暫時入住。提醒鄉親請隨時做好防災準備，並保持鎮定，若有需求可撥打119或110；未來幾天可能會有午後雷陣雨，土石鬆動，請盡量不要前往山區，注意落石。

盧秀燕即時送暖：「我們都在。台中已經指派特搜隊增援，祈願國人平安」，侯友宜也以官方帳號留言：「全力投入救援工作，團結齊心攜手共度難關！(#小編)」，饒慶鈴說「榛蔚縣長，花東同心，我們一起加油！台東特搜弟兄已趕至玉里協助，請大家注意安全！」，張麗善也致上慰問「花蓮加油，祈求一切平安」，國民黨發言人李明璇也來加油「搜救人員辛苦了，謝謝您們的幫忙，讓國人能安心！願花蓮願台灣都平安」，前立委蘇清泉說「救難同仁辛苦了，願花蓮一切平安」，藍營藍勾勾紛紛前來幫花蓮打氣。