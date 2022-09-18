隨著數位科技蓬勃發展，金融業面對日益複雜的數據資料與數位轉型，「資訊安全」不只受到重視，也成為ESG公司治理中的重要一環。國泰金旗下國泰證券與國泰期貨通過BSI英國標準協會「ISO 27001資訊安全管理系統」國際標準驗證，並完成授證儀式。

國泰證券導入ISO 27001，協助企業檢驗及降低企業組織內外部的資訊風險與危害，提升資訊安全防護力，如國泰證券一直以來推行的「資安計畫」，包含相關人員職能培養、即時資安監控的建立、強化組織的資安韌性與發揮、落實資安聯防等，也藉由導入ISO 27001後，更加落實超過100項的管控機制與作業規範。此外，國泰證券也積極打造嚴密的資安防護網，持續以PDCA(Plan-Do-Check-Action)強化管理機制，使客戶投資環境安全程度大幅提升。

國泰證券指出，公司內部隨著數位發展進程，資安部署越趨完善，除了資訊、資安及數位開發相關單位全面導入ISO27001系統、建立證券商資通安全檢查機制外，更因應法規於2021年11月成立「資訊安全部」，執行資訊安全制度規畫與管理、法規遵循、技術研究等，持續強化資安防護能力；而國泰證券每年也定期舉辦員工資安教育訓練、資安事件應變演練等，以提升員工資安意識。