教育部表示，到今天下午3時止，9月17日、18日的連續兩天地震共造成417校受損，初估災損金額計6301萬餘元。以校數區分，高雄市93校受損最多，其次是花蓮縣46校及台東縣43校。

教育部表示，受損的417校中，包括台北市27校、基隆市1校、新北市36校、宜蘭縣6校、新竹市5校、新竹縣14校、桃園市15校、苗栗縣17校、台中市18校、彰化縣9校、南投縣12校、嘉義縣18校、雲林縣13校、台南市24校、高雄市93校、澎湖縣1校、屏東縣19校、台東縣43校、花蓮縣46校。

以縣市損失金額區分，台東縣的學校災損1400萬元最多，其次是高雄市1054萬元、屏東縣737萬元。若以學校區分，台東縣國立關山高中災損795萬元最多，其次是國立宜蘭高中630萬元，第3高則是嘉義縣南興國小336萬元。

教育部表示，台東縣國立關山工商電腦設備損壞、建築物牆面龜裂、及天花板損壞等；宜蘭縣國立宜蘭高中活動中心天花板掉落、遮陽板破裂及籃球場地面龜裂；嘉義縣南興國小部分教室及辦公室建築物的樑柱、牆壁裂痕及西邊圍牆龜裂。