華爾街股市今天收低，因為各項經濟數據未能扭轉美國聯邦準備理事會（Fed）預期將採取的激進緊縮路徑，值此之際，全球經濟恐將衰退的警告正在增加。
道瓊工業指數下跌173.27點或0.56%，以30961.82點作收。
標準普爾500指數挫跌44.66點或1.13%，收3901.35點。
科技股那斯達克指數下挫167.32點或1.43%，收11552.36點。
費城半導體指數下滑41.97點或1.62%，收2549.54點。（譯者：楊昭彥）1110916
華爾街股市今天收低，因為各項經濟數據未能扭轉美國聯邦準備理事會（Fed）預期將採取的激進緊縮路徑，值此之際，全球經濟恐將衰退的警告正在增加。
道瓊工業指數下跌173.27點或0.56%，以30961.82點作收。
標準普爾500指數挫跌44.66點或1.13%，收3901.35點。
科技股那斯達克指數下挫167.32點或1.43%，收11552.36點。
費城半導體指數下滑41.97點或1.62%，收2549.54點。（譯者：楊昭彥）1110916
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