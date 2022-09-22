隨著今年台灣同志遊行將邁向20週年之際，日用消費品大廠聯合利華再度推出「Stand by U為愛站出來」系列活動，攜手16大通路自今（22日）起至11月30日止祭出彩虹抽獎優惠，凡於特定通路購買兩件聯合利華指定商品即有機會抽中近百萬價值彩虹禮，邀請民眾以消費力支持平權。

已連續三年參與台灣同志大遊行的聯合利華，今年再度攜手16大通路夥伴以及連2年支持活動的彩虹友善品牌金普頓大安酒店及最受媽媽喜愛的喜舖(CiPU)，加碼彩虹好禮與優惠，今起至11月30日止，消費者於線上線下16大通路，購買聯合利華旗下指定品牌商品任兩件，即可憑發票至聯合利華會員服務網登錄抽總價值超過20萬元的大獎，包含Macbook Air M1、金普頓大安酒店精選房住宿券、CiPU好收折海灘袋(彩虹)＋Airy萬用袋(彩虹)以及聯合利華彩虹商品組。

另10月19日前，屈臣氏推出雙重優惠，於屈臣氏購買聯合利華旗下指定品牌，商品不僅消費滿688(折扣後)，直接現折50元；消費滿388元(折扣後)，即可憑發票至屈臣氏寵i會員網站登錄抽獎，包含金普頓大安酒店精選房住宿券、CiPU超實用彩虹套組以及聯合利華寵愛大禮包，總價近70萬元。