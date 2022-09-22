美國聯邦準備理事會（Fed）連3次例會決議升息3碼（1碼為0.25個百分點），官員示意持續積極調升利率，導致美股收黑，道瓊指數挫逾500點，台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.29%。法人表示，全球央行積極升息，影響台股多方信心，指數仍有下探危機。

美股道瓊工業指數21日下跌522.45點或1.70%，以30183.78點作收；標準普爾500指數挫跌66點或1.71%，收3789.93點；以科技股為主的那斯達克指數下挫204.86點或1.79%，收11220.19點；費城半導體指數下滑24.54點或0.97%，收2514.96點。

在台指期壓低結算下，台股21日開低震盪走低，盤中跌破9月初低點、再創近期新低14384.11點，終場收在14424.52點，下跌124.78點，跌幅0.86%，成交值新台幣1774.45億元。三大法人合計賣超108.02億元，外資調節面板雙虎友達、群創最多。

法人表示，全球央行積極升息，長短債殖利率倒掛，景氣衰退疑慮增，影響台股多方信心，且成交量連3天低於5日均量，在量先價行的情況下，指數仍有下探危機。（編輯：楊凱翔）1110922