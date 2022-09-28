高雄輕軌C20至C24路段已於25日完成履勘作業，在完成相關項目改善之後，即將加入營運行列。由於沿線被譽為最美的高雄輕軌路段，吸引不少民眾前往取景拍照。為此，捷運警察隊說，已派員加強區段巡邏，針對民眾任意闖入軌道區加強勸導，並於通車營運之後，將針對違規行為予以開罰。

輕軌美術館站（C20)至愛河之心站（C24）路段，行經美術館特區，並串聯台鐵美術館站及捷運凹子底站，提供旅客更多轉乘大眾運輸工具的需求。由於即將通車的路段沿線，原於施工期間所設置的安全護欄已陸續移除，基於先前輕軌站體通車經驗，預計將會吸引民眾前往拍照取景。捷運警察隊說，若是任意闖入軌道，此舉已違反《大眾捷運法》，最高可處新臺幣7500元罰鍰，同時也影響到輕軌列車的行車安全。捷運警察隊也已派員加強該區段巡邏，維護輕軌行車安全。

而途中並首次橫越車流量大的主幹道路中華一路，勢必對於用路人行車造成影響，捷運警察隊也籲請用路人，於行經與輕軌共用路口時，務必遵守號誌、標誌、標線指示，小心謹慎通過，切勿將軌道當成車道貿然駛入，避免破壞輕軌設施並危及自身安全。