人民幣兌美元中間價31日報6.8906，下調104基點，創2020年9月來新低，但較上日夜盤6.9101高出近200基點。

另一方面，中國人民銀行31日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，31日開展人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，中標利率持平於2％。這是逆回購連續第26日定在同一規模，月底繼續僅對沖當日到期。

據路透統計，公開市場本周共有100億元逆回購到期，周一至周五每日均為20億元。

人民幣中間價狂跌325個基點 創近兩年低
在岸人民幣收跌126個基點 創近兩年低點
人幣中間價續貶104點 報6.8802創兩年低
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