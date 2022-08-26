中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價26日報6.8486，較上個交易日50個基本點（bp），暫時脫離兩年低位，上個交易日報6.8536。

26日在岸人民幣小幅高開15bp，報6.8488，上個交易日收盤報6.8503。10：16，在案價報6.8552，離岸價報6.8599。

據新華社引述國家外匯管理局負責人表示，8月以來境外投資者總體淨買入中國證券，體現了人民幣資產的長期投資價值。當前，中國外匯市場主體參與更趨理性，保持「逢高結匯」的交易模式，匯率預期平穩，有助於人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。

投資者等待美國聯準會主席鮑爾於全球央行年會的講話，以判斷美國未來加息的步伐，美元繼續回落。美元指數紐約時間25日尾盤跌0.23％，報108.43，盤中跌破108，至一周低點。

歐元兌美元幾乎持平，報0.9973，盤中曾觸及1算。市場預估，聯準會下月再度升息75基點的機率為65％，加息50基點的機率為35％。