投資人等待聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）週五（26日）在傑克森霍爾全球央行年會發表的談話，希望從中找尋貨幣政策的蛛絲馬跡，國際金價走高，美元指數徘徊在108-109的高點，歐元兌美元也再次創20年新低。台北外匯經紀公司新台幣匯價今早仍在30.2元附近震盪。

匯銀人士指出，在聯準會下月（9月21日）召開會議之前，這將是市場解讀未來貨幣政策方向的最後機會之一。市場目前對聯準會將升息50個基點還是75個基點存在分歧，利率期貨市場顯示，聯準會升息75個基點至3%-3.25%的的概率為58.5%。

FXTM富拓首席分析師楊傲正認為，從經濟基本面看，最新出爐的經濟數據表現不佳。美國經濟已處於技術性衰退（連續兩季負增長）中，近日發佈的多項數據更凸顯出經濟持續放緩壓力。製造業和服務業PMI創兩年多新低，均低於市場預期，其中服務業PMI錄得44.1，跌至榮枯線下方；7月新屋銷售按年率計算為按年率計算為51.1萬套，亦低於預期。

經濟數據疲弱，而通膨壓力有所緩解（美國7月CPI較去年同期上升8.5%，較上月回落），在這樣的背景下，市場預期鮑爾可能釋放鴿派信號，市場或解讀為央行將放慢升息節奏，預測下月的升息幅度為50個基點。

如果鮑爾的講話透露更溫和的緊縮傾向，則股市可能保持反彈勢頭，那斯達克指數目標上看13,545；而如果鮑爾堅定鷹派立場，股市必然會受到打擊，一旦那指數跌破短期上升趨勢線（虛線）和50日均線，接下來11,760支撐位將面臨考驗。

而台股和那斯達克指數的連動性高，那指昨天收盤在12639，上漲1.67%，該指數也可視為新台幣匯價強弱的參考之一。