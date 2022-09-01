歐洲央行(ECB)官員Francois Villeroy de Galhau在周三指出，ECB下次的利率行動必須是「有秩序和可預測的」。

隨著歐元區八月通膨來到創紀錄高水準，官員們越來越擔心，即使長期通膨預期也會遠離ECB的2%目標。

ECB將在下周舉行的政策會議做出決定，將存款利率上調50或75基點。ECB在七月時上調50基點，為該行過去10多年來首次升息。

Villeroy說，「在七月第一次升息之後，我們將在下周做出下一步決定，我們應該以決心做出決定，並且是以有秩序的和可預測的方式決定」。

此外Villeroy也指出，最初由能源價格上漲帶動的通膨，已經向更廣泛的經濟領域蔓延，並影響到服務業。

周三公布的資料顯示，歐元區通膨問題嚴重性稍微地高於預期，並給ECB的溫和升息派帶來壓力。

而儘管近期出現能源衝擊，Villeroy說，歐洲不太可能在2022年出現衰退，但是明年就不能排除發生的可能性。

同時身為法國央行行長的Villeroy說，法國經濟今年的成長可能與法國央行預測的一樣，為2.3%，但是明年將大幅放緩，但可能不是衰退。