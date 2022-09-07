外資大量匯出、台幣貶破30元大關，工商協進會理事長吳東亮7日指出，全球資金的流動不只是台灣，主要是受到美元大幅升值的磁吸效應，資金在全球流動，台灣是其中一環，台灣資金匯出是正常商業活動，相對其他國家，台灣的匯率是穩定的，政府的處置還是相當不錯。

工商協進會7日召開理監事會議，會前吳東亮接受媒體訪問時指出，與競爭國家相比，台幣匯率貶幅為10％、韓元跌了14％，日幣跌幅則更高19～20％，相對而言，央行是很穩健處理。

吳東亮說，匯率的波動，當然會對經濟有影響，但一切都是相對的，匯率貶對出口是好，相對的對進口、民生物資就會產生壓力，相對而言，台幣跌幅不是那麼高，波動也是相對穩定，匯率的波動還是穩定一點比較好。

針對升息，吳東亮表示，美國的升息是不得己，沒有人想到美國的通膨會那麼高，而美國升息全球都會受到影響，升息是全球趨勢，台灣相對處置是得宜的，台灣升息也是難免、不得已的事情。

吳東亮之前說「升息是摸著石頭過河」，他說，還是要看總經的數據，包括經濟的成長率、失業率、通膨率等滾動式觀察，讓衝擊降到最小。