美元續強，今（1日）日圓和韓元帶頭殺，加上台股暴跌近300點，熱錢持續匯出，兩大因素夾擊，台幣兌美元匯率尾盤回測30.5元關卡，終場大貶9.6分、收在30.531元，創下29個月、2020 年 3 月 19 日疫情爆發來新低。匯銀人士認為，台幣跌破30.5元後，恐進一步挑戰30.8元，本月不排除下探31元大關。

美國聯準會（FED）主席鮑爾上周的鷹派談話，讓美元指數維持在高檔震盪，昨小幅拉回後，今又重新站回109.137，逼近周一109.489創下的20年高點。

美元多頭強攻，日韓等亞幣紛紛競貶，加上台股重挫近300點，上演股匯雙殺戲碼，拖累台幣走弱，今一路開低走低，盤中一度重眨逾1角，終場大貶9.6分，收在30.531元，改寫逾29個月新低。

周四主要亞幣跌勢再起，日圓匯率重貶，1美元兌139.59日圓，來到24年新低；韓元也貶破1350韓元兌1美元，續寫13年新低。