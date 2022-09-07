周三亞洲交易時段原油期貨價格再度刷新在俄羅斯入侵烏克蘭之前到現在的新低水準。全球最大原油進口國中國多個城市實施防疫封控措施，以及主要央行進一步升息恐將引發全球經濟衰退，均不利於燃油需求前景。

目前布蘭特期油下跌1.43美元或1.54%，報每桶91.40美元，稍早前觸及盤中低點91.35美元，創下2月18日以來新低。在隔夜市場，布蘭特期油大跌2.91美元或3%，收在每桶92.83美元。

美國期油價格目前跌1.55美元或1.78%，報每桶85.33美元，稍早前跌至每桶85.17美元，創下1月26日來新低。該期油合約在隔夜市場收於每桶86.88美元，較上周五收盤價微漲1美分。周一（9月5日）美國因逢勞動節，金融市場休市。

原油價格回吐了周一取得的強勁漲幅。合稱OPEC+的石油輸出國組織與其盟國決定自10月起每日減產10萬桶，給油價帶來提振。

OANDA資深市場分析師Edward Moya出具報告指出，考量到全球經濟面臨的諸多挑戰，讓OPEC+縮減增產力道並不難。儘管一些美國服務業數據意外強勁，但全球增長情勢看起來並不好，不利於原油價格。

CMC Markets分析師Tina Teng表示，強勢美元、激進升息、債券殖利率飆升以及中國經濟增長放緩，都給油價帶來壓力。簡言之，原油期貨市場正在押注全球經濟的「停滯性通膨」。

中國宣布深圳自周一起實施新的防疫限制，以及擁有2120萬人口的成都宣布延長封控措施。由於中國堅持清零防疫政策，目前已有33個城市處於完全或部分封鎖的狀態。

投資人亦緊盯主要央行為了抑制通膨而採取的行動，歐洲央行可能在周四會議上大幅升息75個基點，之後美國聯準會也料將在9月21日會後宣布升息3碼。

美國石油庫存料將下滑的預期，則給油價帶來些許支撐。

根據路透社周二發布的初步調查結果，上周（截至9月2日）美國原油庫存可能減少73.3萬桶，為連續第4周下滑。

由於周一適逢國定假日，美國石油協會（API）和能源情報署（EIA）的每周庫存報告晚一天公布，將分別在周三和周四披露。

根據美國能源部的數據，截至9月2日當周美國戰略石油儲備（SPR）的原油庫存減少750萬桶，為4.425億桶，創下1984年11月以來新低。