蘋果公司台灣時間8日凌晨發表3款智慧手錶，其中針對極限運動玩家設計的Apple Watch Ultra，續航力達36小時，售價新台幣2萬5900元，將於9月9日開放訂購、9月23日開賣。

蘋果（Apple）另發表Apple Watch Series 8，配備可為女性提供進階健康功能的體溫感測器、車禍偵測功能，台灣售價新台幣1萬2900元起，比去年貴1000元。第2代平價手錶Apple Watch SE搭載車禍偵測功能，售價7900元起，較上一代便宜500元。2款手錶將於9日開放訂購、16日發售。

Apple Watch Ultra採用49公釐鈦金屬錶殼與平整藍寶石水晶玻璃錶面，可自訂的「動作」按鈕能設定體能訓練、指南針航點等功能。

顯示器亮度方面，Ultra最高可達2000尼特，比其他Apple Watch顯示器更亮2倍。內建3個麥克風，透過適應性波束成形演算法使用麥克風捕捉語音，可降低環境背景聲音。萬一迷路或受傷，可使用為緊急情況設計的86分貝警笛，引起他人注意。

Ultra是Apple Watch系列第一款同時整合L1與L5 GPS精準雙頻GPS的產品，使用最新的位置演算法，擁有目前Apple Watch系列產品最精確的GPS資訊，能為訓練和競賽提供距離、配速及路線資料。

另一款新品Apple Watch Series 8擁有18小時的全天候電池續航力，採用雙感測器溫度測量設計，其中一個位於錶背緊貼手腕處，另一個在顯示器正下方，能減少外在環境與真實體溫差異而造成的誤差。

利用全新體溫感測功能，Apple Watch Series 8的使用者能收到排卵日回推估計資訊，有助於安排生育計畫。透過iOS 16和watchOS 9，當經期紀錄與預測結果出現如不規律、不頻繁、經期過長或持續性點狀出血時，「經期追蹤」功能的使用者都會收到通知。

「車禍偵測」利用先進的感測器融合演算法，以及Apple Watch全新的加速度計和陀螺儀，能精準偵測到車禍發生並發送警報，如果使用者在10秒內無回應，會自動撥打緊急服務電話。

為了延長使用者的連線時間，Apple Watch Series 8上新的低耗電模式，能將電池續航力延長至最高36小時。這項新模式會暫時停用或限制特定的感測器與功能，包括「永遠顯示」、自動開始體能訓練、心臟健康通知及其他功能。

第2代Apple Watch SE採用與Apple Watch Series 8和Apple Watch Ultra相同的S8 SiP雙核心處理器，速度比前一代高出20%，並提供車禍偵測、以及將在今年秋季稍晚登場的國際漫遊功能。

此外，蘋果今天也發表第2代AirPods Pro無線耳機，大幅升級主動式降噪功能和通透模式，並優化空間音訊體驗。用戶能使用觸控控制直接觸碰耳機柄以控制媒體播放和音量調整，並提供更長的電池續航力、全新充電盒。新耳機售價7490元，將於日後在台灣開放預訂，並於今年稍晚發售。（編輯：楊蘭軒）1110908