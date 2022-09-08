新北保大在中秋連續假期晚間部署5組專責快打巡邏警力。（警方提供）

新北保大在中秋連續假期晚間部署5組專責快打巡邏警力。（警方提供）

中秋節連假民眾聚會飲宴頻繁，酒後滋事機率增加，新北保安警察大隊為能在第一時間抵達現場，有效打擊街頭犯罪，特別在中秋連續假期8日至11日晚間8時到凌晨6時，部署5組專責快打巡邏警力，分別在中和土城區、三重蘆洲區、板橋樹林區、泰山五股區及新莊區，防止街頭暴力並快速打擊犯罪。

保安大隊霹靂小組為平日訓練有素、戰技精良的強悍部隊，駐地位處在中和，為減少路程往返及提升快速抵達現場，並強化聚眾滋事防處能量，自上8月下旬起，每日晚間8時至隔日凌晨6時，派駐1組4人霹靂小隊進駐於三重、蘆洲地區，專責執行巡邏及快打勤務，以達到強化優勢警力、戰力的效果，隨時協助轄區分局處理突發狀況及展示警方強制作為。

保大大隊長陳保緒表示，保大機動警力部署專責地區巡邏盤查，會隨時接受110調派第一時間趕赴現場支援聚眾鬥毆案件，並以強悍執法模式，協助分局壓制街頭暴力首惡分子、防止事態擴大；對於任何擾亂社會秩序的不法暴力或脫序行為，當場會以現行犯逮捕，保護民眾安全，讓市民有個美好的中秋假期。

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