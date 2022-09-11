台南市永康區復國一路晚間發生民眾準備以電烤盤烤肉，疑似因延長線起火引發火災，造成祖孫3死的火警。台南市消防局晚間表示，這起火警確切起火原因仍待火調科進一步調查釐清，但有警消遺憾嘆，屋內1樓走道僅容1人可行走，整間屋子堆滿雜物阻礙逃生路也加劇搶救難度。

台南市消防局獲報這起火警有3人受困，出動25車56人搶救，只花20分鐘控制熊熊烈焰，然而，光是要清出一條路上2樓尋人救人，卻煞費工夫。有警消表示，整間屋子都堆滿雜物，增加救災困難，滅火後，光是清理現場就花很多時間，為求趕快上樓，最後從隔壁屋頂爬進起火民宅的2樓，但找到人時，3人已無生命跡象。

有警消指出，延長線起火其實並不算少見，但這起火警之所以會這麼嚴重，是因為屋內雜物實在太多了，根本阻絕了逃生的路，也加劇警消搶救難度。

台南市消防局長李明峰說，住宅火警中，家中不安全環境往往可能導致嚴重後果，其中就包含雜物堆積，影響逃生動線。台南市消防局第五大隊呼籲，民眾從事烤肉需特別注意使用相關用火、用電的加熱設備管理，另建築物內部請勿堆積過多雜物，避免發生火災時擴大延燒，並保持樓梯間通暢。