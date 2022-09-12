進典(6843)受惠半導體以及電廠等客戶的需求旺盛，8月營收繼7月後，再創歷史新高，單月達0.98億元，年增49.67％，前8月營收5.78億元，累計營收轉正成長4％。公司目前訂單掌握度相當高，接下來營運看旺。

進典今年5月提出上櫃申請、7月通過上櫃IPO審查，公司為工業用的高階球閥、蝶閥等閥類產品供應商，並以金屬硬密封球閥見長，以自有品牌JDV銷售全世界，是國內外半導體廠最重要閥門供應商，也是台資閥廠唯一連續取得2018~2021年中國中石化進口球閥框架名單(全球5家)的廠商。

閥類產品的應用層面相當廣泛，須控制流體流量、速度、壓力等相關行業都會使用到閥，進典的產品著重在高階的工業用閥類，應用領域包括半導體業、發電事業、生技製藥業、石化業、汙水處理業、化工業、煉油業、造紙業等行業。而進典掌握關鍵的高速火焰曲面噴塗技術以及Ra0.08級奈米研磨技術，是台灣目前唯一可自主生產高階金屬硬密封閥門製造商，於全球擁60幾項專利。

根據MARKETS AND MARKETS RESEARCH的資料，2020年全球工業閥門市場規模為481億美金，未來5年將以年複合成長率12.3％增長，預期到2025年將達到850億美金，而成長動能來自於多方面，包含疫情引發製藥業對於閥門需求不斷增加；遠距辦公需求、5G建設以及自駕車等增長半導體相關閥門需求；中國石化一體化及COTC(原油直接裂解/生產化學品)製程，亞洲及北美積極擴增能源產業，包括燃氣發電及核能發電，更是驅動閥門成長主因。

進典的營收結構中，石化煉油產業約3成，主要客戶包括中油、SABIC，大陸中石化等，由於全球持續改建及擴建石化產能，且COTC的趨勢明確，因此石化業的需求逐年穩健成長，為進典提供穩定成長的業績基礎。

近年來公司積極切入半導體以及燃氣電廠等新領域，成為台積電、美光、中芯等國際大廠供應鏈，連續取得台積熊本廠及美光訂單，近期更打入美國電廠供應鏈，有利於獲取美國能源基建商機，將帶動公司營收及毛利率的增長。