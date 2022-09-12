中國大陸電池業者中創新航(CALB)正如火如荼準備IPO(股票初次公開發行)，順利的話，計畫在港交所上市的中創新航，有機會集資20億美元，成為2022年港交所IPO規模最大的其中之一。

這家總部位於江蘇，且是寧德時代與比亞迪競爭同業的中創新航，從12日開始，將有10天的上市前評估期。中創新航在拿到資金後，除了擴建廠房外，還會用在研發以及營運上。

由於電動車電池是目前熱門項目之一，市場詢問度熱絡下，CALB可能會出現超額認購的現象。而中創新航在港交所IPO規模，應該與免稅店龍頭業者中國中免(China Tourism Group Duty Free Corp.)的21億美元平分秋色。

根據韓國調研單位SNE Research於上周發布數據，全球7月電動車電池銷售量方面，達到13.3GWh的寧德時代排第1，第2位比亞迪產能只有一半6.4GWh左右，中創新航2.1GWh位居第6，超過韓國三星SDI的2GWh。