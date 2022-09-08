消息面：

1.美國商務部公布7月貿易赤字月減12.6%，為706.5億美元，連續第4個月縮小並創下去年10月來新低，反映進口額下跌。此外，美國對中國的貿易逆差從6月的369.47億美元縮小至343.97億美元。

2.根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加360萬桶，市場預期為減少73.3萬桶。上周汽油庫存減少83.6萬桶，餾分油庫存減少180萬桶。美國能源情報署（EIA）將於周四公布官方庫存數據。

3.聯準會（Fed）發布轄區經濟調查報告「褐皮書」，稱自7月初以來各轄區經濟活動沒有太大改變，美國經濟成長前景仍然疲弱，而物價壓力至少將持續到今年底。大部分受訪者預期未來6～12個月的需求前景疲弱，物價壓力迫使消費者減少購買非必需品，購物有轉向必需品和低價品的趨勢。惟美國勞動力市場仍然緊俏，薪資普遍上揚，但調漲幅度放緩。

4.聯準會副主席布雷納德（Lael Brainard）表示，具有限制性的貨幣政策需要持續一段時間。她表示，通膨高漲對低收入家庭的影響最大，抑制通膨的工作尚未結束，聯準會將持續升息，並維持利率於高點一段時間，直至有明顯跡象顯示通膨確實已經度過高峰。

5.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，美國租房成本高漲尚未完全反映在通膨指標上，這意味著通膨仍可能進一步升高。她並重申，央行基準利率需要在明年初以前升至到4%以上。

6.里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）表示，聯準會必須將利率提高到足以抑制經濟活動，並將利率維持在該水準，直到央行「確信」通膨正在下降，使經通膨調整後的實質利率由負轉正。

7.美國10年期指標公債殖利率在盤中觸及3個月新高後回落，尾盤報 3.28%，盤中一度跌9個基點，報3.25%。

8.周三美元指數回落，但美元兌日圓仍然刷新24年高點，美元兌英鎊創下37年新高。美元盤中一度飆升1.54%至144.99日圓，創下1998年8月以來新高，尾盤漲0.9%，報144.09日圓。英鎊兌美元跌至1.1407美元，創下1985年以來新低，尾盤貶0.1%，報1.1509美元。歐元周二跌破0.99美元大關，最低觸及0.9864美元，創下2002年10月以來新低，周三反彈漲0.8%，報0.9985美元。美元指數尾盤跌0.7%。

9.美元指數和美國債息回落，周三12月黃金漲14.90美元，為每盎司1727.80美元。其他貴金屬方面，12月白銀漲0.35美元，為每盎司18.26美元。10月白金漲13.30美元，為每盎司847.20美元。12月鈀金漲49.60美元，為每盎司2022.80美元。

10.周三布蘭特期油收跌4.83美元或5.2%，報每桶88美元，為2月8日以來首次跌破每桶90美元大關。紐約期油收跌4.94美元或5.7%，為每桶81.94美元，創下1月來新低，盤中一度跌6.19%，報每桶81.5美元。歐洲能源價格高漲，以及中國8月份出口增長放緩，加劇了對原油需求前景的擔憂。