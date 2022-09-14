富蘭克林投顧援引報告指出，九月份美銀美林經理人調查報告顯示，雖然經理人悲觀程度在八月份略有改善，但九月份再轉悲觀，92%經理人預期未來12個月企業獲利將惡化、風險偏好及對股票的淨減碼程度皆創下紀錄以來最差，現金配置比例再回升至6.1%的911以來最高水位，68%經理人認為經濟將陷入衰退則為2020/5月以來最高。

報告中顯示，即便有高達79%經理人預期未來12個月通膨將降溫，不過聯準會官員認為應維持限制性貨幣政策一段時間，使得多數經理人認為本波升息利率終點將來到4~4.25%，較八月份的3.5~3.75%上調了50個基本點，升息將在2023年第二季結束。

就資產配置而言，52%經理人減碼股票、62%經理人加碼現金，兩者皆為記錄來最高，對防禦型產業的配置為53%、為2009/2來最高。就產業而言，經理人最看好健康醫療與民生消費，健康醫療產業自2018/1持續獲經理人的淨加碼，經理人對健康醫療、金融、公用事業、民生消費與能源的看法皆較八月份提升，最不看好的產業則為消費耐久財與工業。就區域別而言，對英國的淨減碼比例達24%，為2020/11來最高比例。

而美元指數近期升破110價位、再創近20年新高則使得高達61%經理人認為美元已高估，比例為紀錄來最高，做多美元則已連續三個月列於最擁擠交易之首，且較前月大幅增加14個百分點，而同樣也有61%經理人認為日圓已遭到低估，比例為2007/10來最高。就最大尾端風險而言，通膨高漲仍居首位、其次則為央行鷹派政策、經濟衰退與地緣政治風險。