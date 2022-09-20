本周進入超級央行周，最受矚目的當屬周四登場的美國聯準會（Fed）。中信投信認為，市場已預期明年上半年聯準會升息循環將進入頂峰，亦逐步反映更加激進的升息結果，儘管短期不利債券價格，但隨著殖利率攀升，投資級債收益率或將來到相對甜蜜點，建議投資人可逢低布局抗波動的債券ETF優化資產配置。

進入超級央行周，除了美國聯準會的FOMC會議外，包括日本、英國、瑞士、巴西和挪威等十多家央行也都將於本周召開利率決策會議。中信高評級公司債ETF（00772B）經理人游忠憲表示，通膨未見明顯趨緩，多數央行持續鷹聲嘹亮，市場更反覆預期Fed升息步調，據彭博預估，通膨可能於第四季見頂，2023年才有明顯回落趨勢。此刻觀察2000年以來數據，美國10年期公債殖利率技術線圖顯示，目前殖利率已攀升至2倍標準差的相對高位，美債已落入相對超賣區間。

此外，參考過去幾次升息循環達頂峰後，高評級債價格中長期皆有亮眼表現，以2018年為例，6個月後上漲11.5%、1年漲20.7%、2年漲逾36%。游忠憲建議，投資人可盡早將投資級債ETF納入投資組合，賺取資本利得。