十來歲的奧莉薇亞．柏奇（Olivia Burch）今天和其他人一起排了好幾個小時的隊，等著向女王伊麗莎白二世的靈柩致上最後敬意；儘管如此，她仍認為英國不該再有君主制。

路透社報導，這位19歲的倫敦少女說：「我認為君主制已死，那太傳統、太過時了，我們不能花這麼多錢，在一個不比其他人擁有更多權利的家庭上。」

「不過女王不一樣。」

奧莉薇亞的看法，凸顯查爾斯三世（Charles III）在母親伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）統治70年後繼承王位所面臨的部分挑戰。

73歲的查爾斯登上王位之際，民調顯示，英國對君主制的支持度已降至歷來新低，儘管查爾斯登基後支持度升高，人氣仍遠低於他的母親。

查爾斯是英國史上繼位年紀最大的君主，現在還有一些人對他和他的妻子卡蜜拉（現在的王后）抱有憎恨，因為他和卡蜜拉的關係，造成他與黛安娜王妃（Princess Diana）的第一段婚姻破裂。

史學家塞爾頓（Anthony Seldon）表示：「最大的問題顯然是，當她（伊麗莎白）去世，這是關於她還是關於君主制？查爾斯三世能否在這個國家…以及全世界…維持那種重要性？」

塞爾頓指出，十年前民調顯示，75%受訪者支持並重視君主制，現在這個數字降至62%。他說，如果這個數字低於50%，那君主制就完了：「將會有一位民選的國家元首」。

就目前而言，民眾對查爾斯的好感急速升高，市調公司「輿觀」（YouGov）調查發現，查爾斯成為國王後支持率上升，63%認為他會成為好國王，自3月以來增加了24個百分點。

對卡蜜拉的支持也有類似的增加。

查爾斯出訪蘇格蘭、北愛爾蘭、威爾斯和英格蘭時，大批民眾對他歡呼，高呼「天佑國王」。

查爾斯與弟妹們一同為女王守靈時，人就在倫敦西敏廳（Westminster Hall）的57歲婦女貝德斯（Rosie Beddows）表示：「我認為他會成為很棒的國王，有卡蜜拉在他身邊，他會變得非常出色。」

查爾斯在女王駕崩後的第2天對全國發表感人的電視演說，他對母親流露的敬意獲得好評，即便有些人仍持懷疑態度。

作為英國史上待位最久的儲君，查爾斯在環境、氣候變化、建築和替代醫學等問題上塑造了自我風格。這招人批評干預，也讓人擔心查爾斯會因此不再恪守女王堅定的中立與自外於政治事務的態度。

現在查爾斯暫時解決了這些疑慮，他在第一次全國講話時表示，往後不會再為他關心的問題投入那麼多時間和精力。

但這並不意味他的統治將和女王一樣，女王雖因現代化君主制備受稱許，但她始終生於不同時代。

查爾斯展現更隨和的作風，他向人群打招呼，接受支持者的親吻，並公開表達對妻子和孩子的愛，王室傳記作者、Netflix熱播電視劇「王冠」（The Crown）歷史顧問雷希（Robert Lacey）認為，那些曾被當成弱點的特質，現在可能正成了查爾斯的優點。

「查爾斯向來是個情感更豐富的人，他真情流露，比起他的母親更是如此。他一直以來因此受到批評，但現在，流露內心情感，展現哀悼和奉獻的情緒，他如實地表現得很好。」

但更大的挑戰擺在查爾斯眼前，包括如何處理兩個兒子不合的問題，以及實現他長期堅持的精簡君主制的目標，尤其是在英國面臨長期衰退風險，與通貨膨脹搏鬥之際。

女王停靈蘇格蘭愛丁堡時，從丹狄（Dundee）前來瞻仰靈柩的戴維斯（Howard Davis）表示：「查爾斯手上有很多工作，巨大的工作。」

「他有很大的擔子要擔。」

另一位在蘇格蘭瞻仰女王靈柩的34歲醫護人員蕭奧（Elizabeth Shaw）則說，失去人氣這麼高的女王，正好可以趁此機會做些評估。

她說：「隨著宗教在社會裡的作用越來越小，人們開始質疑王室的功用。大家不願意只接受上帝選擇這些人來掌權的說法，還希望看到證據，並擁有發言權。」