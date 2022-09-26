昔日王室人氣四人組威廉、凱特，哈利和梅根同框

英王愛德華八世執意迎娶美國離婚婦人辛普森，1936年寧可選擇退位，而王室當時為了度過這次重大危機，於是「放逐」他們夫妻，讓兩人在海外度過一生。如今盛傳英國王室要如法炮製，以類似的手法對付哈利和梅根。

據《福斯新聞》（FOX NEWS）25日報導，每當英國王室改朝換代時，都會有人事調動更替，哈利和梅根也不例外。不過，就算見過世面的前演員梅根，或許也沒有預見，查爾斯繼任英王後，會有多快把大斧砍向他們。

梅根曾告訴朋友，查爾斯很喜歡她，兩人相處十分融洽。當然，這是她上電視接受專訪，痛批包括查爾斯等英國王室成員前的事。

然而，王室專家肖恩（Neil Sean）認為，哈利和梅根該擔心的不是查爾斯，而是新威爾斯親王威廉。據說他在兩人婚前，曾直接提醒弟弟，要多花時間了解「這女孩」。雖然梅根曾使盡渾身解數，想要討好威廉，但都不得要領。

據可靠的消息人士說，最令梅根感到挫折的，就是她沒辦法討威廉喜歡，並轉告了哈利這件事，令以為人人都喜歡梅根的他大惑不解。

而在梅根眼裡，威廉是未來英王，也是她獲得王室巨星新角色的門票。如今梅根依舊認為，查爾斯還是喜歡她，而她握有他想要恢復家庭秩序的鑰匙，那就是哈利。

梅根嫁入英國王室時，查爾斯扮演父親的角色，將她交給哈利。

1名消息人士說，查爾斯曾和哈利很親，至今仍不明白，為什麼父子關係會變成這樣。而梅根知道，查爾斯很清楚，自己要是想和哈利重修舊好，就會需要她。而對梅根來說，她所無法解決的較大問題是威廉。

雖然女王過世，王室舉行葬禮相關活動期間，威廉、凱特，哈利和梅根這昔日的人氣四人組曾同框，一起在溫莎城堡（Windsor Castle）現身，四處看民眾向女王致意，送上的滿坑滿谷鮮花卡片。但消息人士說，威廉在打持久戰。而且別搞錯了，她怕他，因為自始至終，威廉對梅根所施展的魅力從來不假辭色，這令她難以置信。

肖恩指出，那些說查爾斯準備揮斧砍向梅根夫婦的人最好再想想，或許未來登基為王的威廉，才是那個容不下前女星，還有派對玩咖王子的英國國王。

無論如何，未來可能會有什麼改變呢？消息人士說，王室始終會張開臂膀，歡迎哈利，但不會有人信任滿腹心思的梅根。